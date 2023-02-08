توجيه حاسم بشأن مواقف المواصلات





تشديد على ضرورة تفعيل الجهات المختصة للوائح والأوامر المحلية للحد من الممارسات السالبة بمداخل ومخارج مواقف المواصلات.

أصدر المدير التنفيذي لمحلية بحري، عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، توجيهًا بتنظيم مواقف المواصلات بالمحطة الوسطى بحري، وإزالة الفرش الأرضي لتسهيل حركة المركبات العامة والمواطنين داخل المسارات المخصصة.

والأربعاء، تفقّد مدير تنفيذي محلية بحري، سوق بحري ومواقف المواصلات العامة بالمحطة الوسطى وذلك بمرافقة الجهاز الإداري والشرطي والأمني بالمحلية.

وشدّد على ضرورة إزالة تراكمات النفايات وتفريغ المسارات المحدده للمواصلات من كافة أشكال الظواهر السالبة والتعديات ومنع المخالفات الصحية والبيئية.

باج نيوز