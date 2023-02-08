الهلال السوداني يعلن خطوة بشأن”الجوهرة الزرقاء”





مساعد الرئيس أطلق البشريات لجماهير الهلال باستمرار التحديثات في الملعب.

أعلن نادي الهلال السوداني، الأربعاء، عن جاهزية ملعبه لاستقبال مباريات دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

وقال مساعد الرئيس، الفاضل التوم التهامي، بحسب المكتب الإعلامي للنادي، إنّ الملعب أصبح جاهزًا من كافة النواحي، وأنّ الإدارة أزالت كافة الملاحظات التي سبق أنّ قدّمها الاتحاد الإفريقي.

وأضاف” الأزرق يترقّب الحصول على الضوء الأخضر لتواجد المناصرين في دور المجموعات، بعد استيفاء الملعب لكافة الشروط والملاحظات”.

باج نيوز