السودان.. توضيح عاجل لقوات الدعم السريع





تؤكّد قوات الدعم السريع أنّ المؤسسة العسكرية، ملتزمة بما وقّعت عليه في الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر 2022م.

جدّدت قوات الدعم السريع، الالتزام الثابت بالاتّفاق الإطاري الذي يؤسّس لدعائم الحكم المدني الديمقراطي، وسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان، والانفتاح على المجتمع الدولي.

ودعت قوات الدعم السريع، بقية الأطراف غير الموقّعة، إلى الانضمام، للاتّفاق الإطاري، حفاظًا على أمن واستقرار الوطن، واستكمالاً لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

ونبّهت جماهير الشعب إلى عدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة، التي يجري تداولها من حين لآخر، في وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد، وتقويض العملية السياسية.

باج نيوز