سوبر هاتريك.. رونالدو يقتحم تاريخ الدوري السعودي سريعا





اقتحم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، تاريخ الدوري السعودي سريعا، بتسجيله أربعة أهداف في شباك الوحدة، مساء الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في الجولة ال16 من دوري روشن للمحترفين.

وجاء سوبر هاتريك الدون في المباراة الثالثة له مع النصر في الدوري، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين.

وبذلك رفع كريستيانو رصيده إلى 10 سوبر هاتريك، على مدار مسيرته.

يشار إلى أن رونالدو انضم إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

موقع كووورة