البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي





أكّد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تطوير علاقاته مع روسيا ومع كافة دول العالم بما يخدم المصالح المُشتركة.

وأثنى البرهان خلال لقائه اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أثنى على مواقف روسيا المُساندة والداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن العلاقات بين الخرطوم وموسكو قائمة على التعاون وتبادل المنافع المُشتركة بين البلدين.

واطّلع رئيس مجلس السيادة، وزير الخارجية الروسي على التّطوُّرات السياسية الراهنة بالبلاد على ضوء الاتفاق الإطاري، مُؤكِّداً التزام المُؤسّسة العسكريّة بالخُرُوج من العملية السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة مدنية تقود لاستكمال الفترة الانتقالية وصولاً إلى انتخابات حُرة ونزيهة.

من جانبه، نقل لافروف لرئيس مجلس السيادة، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي عبّر فيها عن تقديره لمواقف السودان الداعمة لروسيا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت مؤخراً بنيويورك، والتي كان قد خاطبها رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأكد لافروف، دعم روسيا للعملية السياسية والاتفاق الإطاري الذي تمّ التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، مشيراً إلى أهمية وصول السودانيين لحل سياسي للأزمة واتفاق شامل يفضي إلى تشكيل حكومية مدنية في القريب العاجل.

وأكد وزير الخارجية الروسي، حرص بلاده على تفعيل آليات التعاون والعمل المشترك، خاصةً اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة، مُبيِّناً أنّ روسيا مُستعدّة لتزويد السودان بالقمح والمُساعدات الإنسانيّة.

صحيفة السوداني