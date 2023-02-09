في أجواء ماطرة: المريخ يتدرب في معلب (رادس) إستعداداً لمباراة الترجي التونسي





أدى فريق المريخ مرانا عصر اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد رادس ضمن التحضيرات لمواجهة الترجي التونسي مساء السبت 11 فبراير لحساب الجولة الاولى من مجموعات دوري ابطال افريقيا 2022-2023.

وركز الجهاز الفني للمريخ بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو على تدريبات بدنية وتكتيكية، كما شهد المران مشاركة كل اللاعبين في الفريق.

وكان اعضاء السفارة السودانية في تونس حضوراً في التدريب – الذي أقيم المران وسط أجواء باردة وماطرة واستمر لمدة ساعة ونصف – يتقدمهم نائب السفير رضا حسين العطا.

وحرص المنسق الأمني للمباراة الاوغندي هومفري واتنغا على زيارة تدريب المريخ والتقى رئيس البعثة الاستاذ منير نبيل وإطمان على اقامة البعثة والترتيبات التي تمت منذ وصول المريخ الى تونس.

وحدد مسؤولو الكاف موعد الاجتماع الفني للمباراة الساعة الحادية عشرة صباح الجمعة بمقر النادي الترجي، بينما يعقد المؤتمر الصحفي للمباراة في الثانية ظهرا بقاعة المؤتمرات باستاد رادس، وسيظهر خلال المؤتمر الصحفي مدرب المريخ هيرون ريكاردو واللاعب وجدي عوض.

وكان كاف خاطب نادي المريخ ظهر اليوم الخميس بشأن اللاعبين غير المؤهلين للمشاركة في مباراة الترجي، وأكد كاف أن الثنائي بخيت خميس واحمد بيتر فقط الموقوفين من نادي المريخ.

ويؤدي المريخ مرانه الاخير بملعب رادس عند الساعة الخامسة مساءً موعد المباراة.

باج نيوز