



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023م

صحيفة الانتباهة

الجيش ينفي هيكلة وتعيينات جديدة في صفوفه.

المبعوثون الدوليون:”الإطاري” الأساس لتشكيل الحكومة.

اعتصام للمعلمين بالعاصمة والولايات.

حميدتي لـ”لاروف”: الإطاري مخرج السودان.

أطباء السودان تعلن وفاة متظاهر بمليونية 9 نوفمبر

صحيفة الجريدة

استشهاد الطفل يس”15″ عامًا في موكب أمدرمان.

مقاومة الخرطوم: تغييبنا عن لقاء المبعوثين الدوليين متعمّد.

الحزب الشيوعي: الاتّفاق الإطاري معزول تمامًا عن الحركة الجماهيرية.

اغتيال ضابط إداري بود مدني.

عادل خلف الله: ما يسمى بالإطاري كان حلّ”زائف”

صحيفة الصيحة

اجتماع للبرهان وحميدتي وممثلين من”قوى الإطاري” وجبريل ومناوي وجعفر الميرغني.

موسكو: ننتظر موافقة مؤسسات السودان التشريعية لإنشاء القاعدة الروسية.

الدعم السريع: المؤسسة العسكرية ملتزمة بما وقّعت عليه في الاتّفاق الإطاري

لجنة المعلمين تقرّر استمرار إغلاق المدارس وسقوط شهيد جديد في الخرطوم

صحيفة الوطن

– نائب رئيس مجلس السيادة يستقبل وزير الخارجية الروسي

– الخارجية :إتفاق السودان وروسيا على زيادة التعاون بين البلدين

– لجنة المعلمين تعلن عن جدول جديد لإغلاق المدارس

– المبعوثون الدوليون يؤكدون دعم الإطاري وإستئناف المساعدات.. تساؤلات

صحيفة النيل الدولية

– دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يتحدى المريخ والهلال يتطلع للعودة بنتيجة طيبة من جنوب أفريقيا

– بسوبر هاتريك .. توهج رونالدو يقود النصر لاكتساح الوحدة

– «فيفا» يفجر مفاجأة بشأن فلامنجو قبل مواجهة الأهلي: 3 بطاقات حمراء

– رغم أزمة الـ18 ثانية .. برشلونة يعلن التعاقد مع أراوخو!

– إعلان WWE عن إقامة سماكداون قبل الموني إن ذا بانك في لندن

صحيفة السوداني

– البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي

– الجيش: نُحذِّر من مغبة نشر أو ترويج أي معلومات أو تفاصيل أو وثائق مضللة تتعلّق بالجيش في وسائل الإعلام

– البرهان يكشف عن تعديل نظام الكلية الحربية لمعالجة الخلط بين السياسة والعمل العسكري

– شركة ألمانية توقّع على اتّفاق لإنشاء مدينة المناقل النموذجية

– طلاب جامعة السودان يقررون مقاطعة الامتحانات

– مبعوثون دوليون: “الإطاري” الأساس الأمثل لتشكيل الحكومة المدنية

– «قوى الإطاري» ترفض التراشق الإعلامي مع قادة الجيش

– جنرال بدرجة وزير يقود وفداً سودانياً إلى إسرائيل

– (السوداني) تنشر تفاصيل خطط عمل الإدارات بوزارة الداخلية للعام 2023م

– خالد عمر يوسف: زيارة المبعوثين ستحدث أثراً إيجابياً على العملية السياسية

– تجار الخرطوم: رواتب العاملين لا تنهي الكساد والبيات الشتوي بالأسواق