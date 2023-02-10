أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023م
صحيفة الانتباهة
الجيش ينفي هيكلة وتعيينات جديدة في صفوفه.
المبعوثون الدوليون:”الإطاري” الأساس لتشكيل الحكومة.
اعتصام للمعلمين بالعاصمة والولايات.
حميدتي لـ”لاروف”: الإطاري مخرج السودان.
أطباء السودان تعلن وفاة متظاهر بمليونية 9 نوفمبر
صحيفة الجريدة
استشهاد الطفل يس”15″ عامًا في موكب أمدرمان.
مقاومة الخرطوم: تغييبنا عن لقاء المبعوثين الدوليين متعمّد.
الحزب الشيوعي: الاتّفاق الإطاري معزول تمامًا عن الحركة الجماهيرية.
اغتيال ضابط إداري بود مدني.
عادل خلف الله: ما يسمى بالإطاري كان حلّ”زائف”
صحيفة الصيحة
اجتماع للبرهان وحميدتي وممثلين من”قوى الإطاري” وجبريل ومناوي وجعفر الميرغني.
موسكو: ننتظر موافقة مؤسسات السودان التشريعية لإنشاء القاعدة الروسية.
الدعم السريع: المؤسسة العسكرية ملتزمة بما وقّعت عليه في الاتّفاق الإطاري
لجنة المعلمين تقرّر استمرار إغلاق المدارس وسقوط شهيد جديد في الخرطوم
صحيفة الوطن
– نائب رئيس مجلس السيادة يستقبل وزير الخارجية الروسي
– الخارجية :إتفاق السودان وروسيا على زيادة التعاون بين البلدين
– لجنة المعلمين تعلن عن جدول جديد لإغلاق المدارس
– المبعوثون الدوليون يؤكدون دعم الإطاري وإستئناف المساعدات.. تساؤلات
صحيفة النيل الدولية
– دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يتحدى المريخ والهلال يتطلع للعودة بنتيجة طيبة من جنوب أفريقيا
– بسوبر هاتريك .. توهج رونالدو يقود النصر لاكتساح الوحدة
– «فيفا» يفجر مفاجأة بشأن فلامنجو قبل مواجهة الأهلي: 3 بطاقات حمراء
– رغم أزمة الـ18 ثانية .. برشلونة يعلن التعاقد مع أراوخو!
– إعلان WWE عن إقامة سماكداون قبل الموني إن ذا بانك في لندن
صحيفة السوداني
– البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي
– الجيش: نُحذِّر من مغبة نشر أو ترويج أي معلومات أو تفاصيل أو وثائق مضللة تتعلّق بالجيش في وسائل الإعلام
– البرهان يكشف عن تعديل نظام الكلية الحربية لمعالجة الخلط بين السياسة والعمل العسكري
– شركة ألمانية توقّع على اتّفاق لإنشاء مدينة المناقل النموذجية
– طلاب جامعة السودان يقررون مقاطعة الامتحانات
– مبعوثون دوليون: “الإطاري” الأساس الأمثل لتشكيل الحكومة المدنية
– «قوى الإطاري» ترفض التراشق الإعلامي مع قادة الجيش
– جنرال بدرجة وزير يقود وفداً سودانياً إلى إسرائيل
– (السوداني) تنشر تفاصيل خطط عمل الإدارات بوزارة الداخلية للعام 2023م
– خالد عمر يوسف: زيارة المبعوثين ستحدث أثراً إيجابياً على العملية السياسية
– تجار الخرطوم: رواتب العاملين لا تنهي الكساد والبيات الشتوي بالأسواق