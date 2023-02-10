سياسية

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023م

2023/02/10
صحف

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 10 فبراير 2023م

صحيفة الانتباهة

الجيش ينفي هيكلة وتعيينات جديدة في صفوفه.
المبعوثون الدوليون:”الإطاري” الأساس لتشكيل الحكومة.
اعتصام للمعلمين بالعاصمة والولايات.
حميدتي لـ”لاروف”: الإطاري مخرج السودان.
أطباء السودان تعلن وفاة متظاهر بمليونية 9 نوفمبر

صحيفة الجريدة

استشهاد الطفل يس”15″ عامًا في موكب أمدرمان.
مقاومة الخرطوم: تغييبنا عن لقاء المبعوثين الدوليين متعمّد.
الحزب الشيوعي: الاتّفاق الإطاري معزول تمامًا عن الحركة الجماهيرية.
اغتيال ضابط إداري بود مدني.
عادل خلف الله: ما يسمى بالإطاري كان حلّ”زائف”

صحيفة الصيحة

اجتماع للبرهان وحميدتي وممثلين من”قوى الإطاري” وجبريل ومناوي وجعفر الميرغني.
موسكو: ننتظر موافقة مؤسسات السودان التشريعية لإنشاء القاعدة الروسية.
الدعم السريع: المؤسسة العسكرية ملتزمة بما وقّعت عليه في الاتّفاق الإطاري
لجنة المعلمين تقرّر استمرار إغلاق المدارس وسقوط شهيد جديد في الخرطوم

صحيفة الوطن

– نائب رئيس مجلس السيادة يستقبل وزير الخارجية الروسي
– الخارجية :إتفاق السودان وروسيا على زيادة التعاون بين البلدين
– لجنة المعلمين تعلن عن جدول جديد لإغلاق المدارس
– المبعوثون الدوليون يؤكدون دعم الإطاري وإستئناف المساعدات.. تساؤلات

صحيفة النيل الدولية

– دوري أبطال أفريقيا.. الترجي يتحدى المريخ والهلال يتطلع للعودة بنتيجة طيبة من جنوب أفريقيا
– بسوبر هاتريك .. توهج رونالدو يقود النصر لاكتساح الوحدة
– «فيفا» يفجر مفاجأة بشأن فلامنجو قبل مواجهة الأهلي: 3 بطاقات حمراء
– رغم أزمة الـ18 ثانية .. برشلونة يعلن التعاقد مع أراوخو!
– إعلان WWE عن إقامة سماكداون قبل الموني إن ذا بانك في لندن

صحيفة السوداني

– البرهان يلتقي وزير الخارجية الروسي
– الجيش: نُحذِّر من مغبة نشر أو ترويج أي معلومات أو تفاصيل أو وثائق مضللة تتعلّق بالجيش في وسائل الإعلام
– البرهان يكشف عن تعديل نظام الكلية الحربية لمعالجة الخلط بين السياسة والعمل العسكري
– شركة ألمانية توقّع على اتّفاق لإنشاء مدينة المناقل النموذجية
– طلاب جامعة السودان يقررون مقاطعة الامتحانات
– مبعوثون دوليون: “الإطاري” الأساس الأمثل لتشكيل الحكومة المدنية
– «قوى الإطاري» ترفض التراشق الإعلامي مع قادة الجيش
– جنرال بدرجة وزير يقود وفداً سودانياً إلى إسرائيل
– (السوداني) تنشر تفاصيل خطط عمل الإدارات بوزارة الداخلية للعام 2023م
– خالد عمر يوسف: زيارة المبعوثين ستحدث أثراً إيجابياً على العملية السياسية
– تجار الخرطوم: رواتب العاملين لا تنهي الكساد والبيات الشتوي بالأسواق

2023/02/10