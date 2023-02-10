شاهد بالفيديو.. حاج سوداني في الستين من عمره يقتحم حفل “زنق” و”كتم”  ويقدم فواصل من الرقص المثير ومتابعون: (عمك يا مكنة)





خطف مقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضحكات متابعي ومرتادي المواقع الاسفيرية والسوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول رجل سوداني قدر متابعي مواقع التواصل عمره ما بين الستين والسبعين وهو يقتحم حفل غناء هابط.

الرجل الذي تم وصفه بالحاج قدم فواصل من الرقص على أنغام الموسيقى الصاخبة المعروفة في السودان بــ(الزنق والكتم).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين انقسم ما بين ساخر من الرجل وما بين معجب وضاحك وكتب ناشر المقطع (عمك يا مكنة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين