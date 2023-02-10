بدء سداد متاخرات فروقات المعلمين الاحد القادم بدءآ بولاية الخرطوم





أعلن الأستاذ عبد الله ابراهيم علي ،وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي البدء في صرف متأخرات فروقات المعلمين نتيجة للقرار 380 اكتوبر الماضي، الاحد المقبل وسيتم البدء بولاية الخرطوم وبعدها سيتم سداد لكل الولايات قائلا حتي الآن تحصلنا على البيانات الخاصة ب(16) ولاية فقط وتبقت ولايتين ولكي نكون جادين سنبدا بالخرطوم .

ونفى وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي عن عجز وزارة المالية عن سداد المرتبات وقال حقيقة هذا الأمر لا يُمت للواقع بِصلة وأن الميزانية أُجيزت مؤخراً وحتى يبدأ الصرف على بنود الميزانية المختلفة لابد من بعض الاجراءات أهمها هي انزال الميزانية في النظام المحوسب وهذا يستغرق اياما وهذا ما حدث.

وقال الوكيل اسرعنا حقيقة بهذه العملية برغم الاجازة المتأخرة بموجب ذلك بدأ صرف كل المرتبات اليوم واكتمل الصرف بنسبة 100% بكل الوحدات الاتحادية.

واوضح أنه بالنسبة للولايات هنالك ترتيبات جديدة في التعامل مع هذه الولايات بدلا من الصرف مباشرة من وزارة المالية سيفتح حساب باسم وزارة الحكم الاتحادي لحين قيام مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات وسوف تورد المبالغ في هذا الحساب وثم تقوم وزارة الحكم الاتحادي بتوزيعها علي الولايات المختلفة وفق نصيب كل ولاية ابتداءً من الغد كاشفا انه تم بالفعل اليوم فتح الحساب.

سونا