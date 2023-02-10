شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تقوم بحركات وأفعال تحمل إيحاءت جنسية فاضحة خلال حفل حضره المئات ومتابعون: (كمان جابت ليها تيت تيت عديل)





أثارت مطربة سودانية ضجة اسفيرية غير مسبوقة وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو من حفل غنائي حضره المئات بإحدى المناسبات الخاصة.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قامت المطربة التي نالها حظها من الانتقادات والسخرية بإطلاق حركات وأفعال مشينة خلال الحفل.

حيث أقدمت الفنانة على تقديم إشارات فاضحة بيدها فسرها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بأنها حركات تحمل إيحاءت جنسية فاضح.

مرتادي مواقع التواصل شنوا هجوماً لاذعاً على المطربة من خلال تعليقاتهم التي رصدتها محررة موقع النيلين وطالبوا السلطات المسؤولة بضرورة التدخل لحسم مثل هذه الظاهر التي أصبحت متكررة ومتزايدة, حيث كتب أحدهم: (أي حاجة عرفناها كمان جابت ليها تيت تيت عديل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين