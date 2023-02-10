توقعات باستمرار ارتفاع الذهب بالخرطوم





توقع الامين العام لشعبة ومصدري الذهب عبدالمولى حامد القدال في تصريح لـ(السوداني) ارتفاع اسعار الذهب لتاثر البورصة عالميا بسبب الزلازل ،

وقال إن أسواق الذهب بالعاصمة تشهدحالة من الهدوء في الحركة الشرائية واستقرار في الأسعار مما انعكس على تراجع أسعار الذهب ، مبينا أن سعر أونصة البورصة العالمية انخفضت من (1,960) إلى (1,875) دولار ، مبينا أن سعر الذهب الخام (31,200) جنيه للجرام وسعر الذهب المشغول (33-36) ألف جنيه حسب المصنعية ، ووصف وارد الذهب من مناطق الإنتاج بالضعيف ، متوقعا ان تهتم الحكومة بقطاع الذهب والصادرلخروج البلاد من الازمات والجمود الاقتصادي .