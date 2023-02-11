الهلال والمريخ أمام تحدي صنداونز والترجي





الأنظار شاخصة اليوم صوب جنوب أفريقيا وتونس.

يحلّ الهلال في الثالثة من عصر اليوم ضيفًا على صنداونز الجنوب أفريقي، على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن مباريات المجموعة الثانية من دور المجموعات لأبطال أفريقيا.

ويتطّلع”الأزرق” إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعينه في مشوار دور المجموعات.

وخاض الفريق عددًا من المباريات الوديّة في معسكره بتنزانيا، رسم فيها المدرب الكونغولي فلوران الملامح النهائية لجولة اليوم.

ويعوّل الهلال على استفين إيبويلا وفابريس نجوما، والسنغالي عثماني وديفيد أبانغا وعماد الصيني وطلال عادل.

وبالمقابل، يفقد الفريق لاعبه صلاح عادل الذي يعاني من إصابة تعرّض لها إبان مشاركته مع المنتخب.

وفي مباراة ثانية، يخطّط المريخ إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعينه في مشوار دور المجموعات الأفريقي، عندما ينازل الترجي التونسي ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

وأوقعت القرعة المريخ في المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك المصري، شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي.

وسيكون المريخ مطالبًا بالضرب بقوة في أولى المباريات في ظلّ الفرق القوية التي سيواجهها والتي تملك فرصة كبيرة في الحصول على بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من المنافسة.

وخاض الأحمر الوهّاج معسكرًا نموذجيًا في العاصمة المصرية القاهرة، أدّى فيه عددًا من المباريات الوديّة التي وقف فيها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو على جاهزية لاعبيه.

ولن تكون مهمة”الزعيم” في لقاء اليوم سهة بأيّ حالٍ من الأحوال، لا سيما وأنّ منافسه في قمّة الجاهزية خصوصًا بعد خوضه لعددٍ من المباريات التنافسية.

وتلقى المريخ ضربة موجعة، بسبب إيقاف اثنين من لاعبيه بقيادة بخيت خمسس، وأحمد بيتر، لكنّ هيرون عمل على تجهيز البدلائل بأفضل ما يكون.

باج نيوز