شاهد بالفيديو.. الناشط الشهير صلاح سندالة يمتدح الكاردينال ويعلن تحوله من تشجيع المريخ إلى الهلال ويغني (الكاردينال الهالكني ريدو) وساخرون: (واضح انك عاوز الغمتة)





أشاد الناشط السوداني ونجم السوشيال ميديا المعروف صلاح سندالة برجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق السيد أشرف الكاردينال.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد نشر سندالة مقطع فيديو على حسابه الشخصي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وخصصه للحديث عن الكاردينال.

سندالة أكد في حديثه أنه قابل رجل الأعمال خلال عزاء بمدينة بحري, وذكر أن الرجل أحسن استقباله على الرغم من سخريته منه.

وواصل الناشط الساخر: الرجل رحب بي ترحيب كبير وأكد لي أنه غير زعلان من سخريته منه, وأعلن سندالة خلال المقطع تحوله من تشجيع المريخ إلى تشجيع نده التقليدي الهلال بسبب كردنة.

كما تغنى لرئيس الهلال السابق وهو يجاري إحدى أغنيات الحقيبة: (الكاردينال الهالكني ريدو), تعليقات المتابعين جاءت ساخرة من الناشط, حيث كتب أحدهم في تعليقه: (واضح انك عاوز الغمتة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين