التجاني حاج موسى يكشف أغرب سر في أغنيات زيدان إبراهيم!!





قال الأستاذ التجاني حاج موسى مقدم برنامج (أغنيات من البرامج) بقناة النيل الأزرق ان أغنية (إذا الخاطر سرح عنك) التي كتبها للفنان زيدان إبراهيم ولحنها الراحل سليمان أبو داؤود هي الأغنية الوحيدة التي بها جزئية بإيقاع السيرة بخلاف أغنيات زيدان ، وأشار إلى أن أغنيات الراحل بها قدر كبير من التنوع الإيقاعي واللحني، ولكن إذا الخاطر هي الوحيدة التي تحوي إيقاع السيرة تحديدا عن مقطع (يا المخلوق بلون الطيف).

وتحدث التجاني خلال الحلقة مشيرا للثراء الكبير في الأغنيات السودانية، واتخذ أغنية الأستاذ محمد ميرغني (حنيني إليك) مثالاً وهي من كلمات الراحل السر قدور وألحان الموسيقار العاقب محمد حسن، وقال ان القاهرة شهدت ميلاد الأغنية حينما كان العاقب يدرس بالمعهد العالي للموسيقى العربية، كما قدم حاج موسى نماذج للأغنيات المتنوعة من ناحية الألحان منها إنت المهم لترباس التي كتبها عبد العال السيد.

صحيفة الصيحة