(التغيير): نقترب كثيرا من تحقيق الهدف المنشود





نفى الناطق الرسمي باسم الحرية و التغيير جعفر حسن التوصل إلى اتفاق مع الكتلة الديمقراطية بقيادة جعفر الميرغني.

وأكد جعفر حسن في منشور على صفحته بـ (فيس بوك) أن العملية السياسية تمضي كما خُطط لها و لاتغيير في أطراف الاتفاق الاطاري ولا موضوعاته.

وقال “هنالك لقاءات تتم في هذا التوقيت ،مع حركة العدل والمساواة/ حركة جيش تحرير السودان (مناوي)/ الاتحادي الاصل ولايوجد أي اتجاه للقاء كُتل أو غيره”.

وأضاف “يوم غد ستستأنف الورش المقررة بورشة قضايا شرق السودان وبتمثيل واسع من أهل المصلحة. نقترب كثيرا من تحقيق الهدف المنشود”.

في السياق قال حسن في تغريدة على تويتر “‏نحن اليوم أقرب من أي وقت مضى للوصول لإتفاق نهائي يفضي الى إنهاء حالة الانقلاب وعودة مسار الانتقال”.

صحيفة الصيحة