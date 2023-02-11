إرتفاع في أسعار المحاصيل بالقضارف





واصلت المحاصيل الزراعية كافة بأسواق محاصيل القضارف الارتفاع الملحوظ مقارنة مع الأسابيع الماضية.

وبحسب بورصة أسواق المحاصيل القضارف ليوم الخميس بلغ قنطار السمسم (٤٨٥٠٠) جنيهاً مقارنة بــ (٤٣) ألف جنيهاً خلال الأسابيع الماضية فيما بلغ أردب الفتريتة الجديد (٥٦) ألف جنيه مقارنة بــ(٥٣) الف جنيهاً.

كما ارتفع سعر أردب الدخن الأحمر إلى(٦٨) ألف جنيه وبلغ سعر الدخن الأبيض (٧٢) الف جنيهاً وارتفع سعر طن زهرة الشمس إلى(٣٢٥) الف جنيهاً وحب التسالي إلى(٥٦٥) الف جنيهاً للطن.

ومن المتوقع أن يواصل محصول الذرة الارتفاع نسبة لضعف الإنتاجية هذا العام مقارنة مع العام الماضي بجانب زيادة الطلب .

سونا