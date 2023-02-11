تحديد موعد سداد متأخرات فروقات المعلمين بولاية الخرطوم





أعلن وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عبد الله إبراهيم علي ، البدء في صرف متأخرات فروقات المعلمين الأحد المقبل.

وأوضح أن الخطوة أتت وفقًا للقرار 380 في أكتوبر الماضي، و أكد أنه سيتم البدء بولاية الخرطوم وبعدها سيتم السداد لكل الولايات و قال “حتى الآن تحصلنا على البيانات الخاصة بـ 16 ولاية فقط وتبقت ولايتان ولكي نكون جادين سنبدأ بالخرطوم” .

و نفى وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي عن عجز وزارة المالية عن سداد المرتبات وقال “حقيقة هذا الأمر لا يُمت للواقع بِصلة وأن الميزانية أُجيزت مؤخرًا وحتي يبدأ الصرف على بنود الميزانية المختلفة لابد من بعض الإجراءات أهمها هي إنزال الميزانية في النظام المحوسب وهذا يستغرق أيامًا وهذا ما حدث”. وقال الوكيل أسرعنا حقيقة بهذه العملية برغم الاجازة المتأخرة بموجب ذلك بدأ صرف كل المرتبات اليوم واكتمل الصرف بنسبة 100% بكل الوحدات الاتحادية

واوضح أنه بالنسبة للولايات هنالك ترتيبات جديدة في التعامل مع هذه الولايات بدلا من الصرف مباشرة من وزارة المالية سيفتح حساب باسم وزارة الحكم الاتحادي لحين قيام مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات وسوف تورد المبالغ في هذا الحساب وثم تقوم وزارة الحكم الاتحادي بتوزيعها على الولايات المختلفة وفق نصيب كل ولاية ابتداءً من الغد كاشفا انه تم بالفعل اليوم فتح هذا الحساب.

صحيفة السوداني