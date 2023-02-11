مصر: نواجه مماطلة إثيوبيا في قضية سد النهضة بـ”ضبط النفس”





قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده تتمسك بضبط النفس ومراعاة حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية، لمواجهة مماطلة أديس أبابا في التوصل إلى إطار قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد شكري في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمجلس المصري للشؤون الخارجية على أن هذا الأمر لم ولن يكون أبداً في مقابل التهاون في حق الشعب المصري في الحياة والوجود، الأمر الذي يجعل التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي ضرورة لا غنى عنها.

وقال شكري إن بعض دول منابع الأنهار ترغب في الاستئثار بالمورد المائي والسيطرة عليه دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة.

صحيفة الصيحة