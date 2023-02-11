مجلس السيادة في السودان: ترتيبات لإجراء التوقيع على الإعلان السياسي





بحسب ما أشار المجلس.

قال مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إنّ الترتيبات تمضي لإجراء التوقيع على الاتّفاق النهائي للإعلان السياسي.

وأفاد إعلام مجلس السيادة الانتقالي، السبت، إنّ الأيام الماضية شهدت اجتماعات متواصلة برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو.

وأشار إلى أنّ الاجتماعات ضمّت الأطراف الموقّعة على الاتّفاق الإطاري والأطراف غير الموقّعة عليه.

وأضاف” تمّ الاتّفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي، وسيتمّ التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة”.

باج نيوز