صن داونز يهزم الهلال في دوري الأبطال





استهل ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مشواره في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز على ضيفه الهلال السوداني (1-0)، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وسجل كاسيوس ميلولا هدف المباراة الوحيد لماميلودي صن داونز في الدقيقة 25.

وشهدت المباراة تعرض الطيب عبد الرازق لاعب الهلال للطرد في الدقيقة 86، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

يذكر أن المجموعة تضم الأهلي والقطن الكاميروني، وتم تأجيل مباراتهما لمشاركة الفريق المصري في بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

موقع كووورة