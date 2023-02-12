السودان: خطّة لإعادة ترتيب التعدين التقليديّ





قطعت الشركةُ السودانيَّة للموارد المعدنيّة المحدودة بإزالة التشوُّهات من أسواق التعدين التقليديّ تعزيزاً للسّلامة والصحّة المهنيّة وحفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.

وأعلنت “الأحد” ، عن خطّة شاملة في غضون العام الحالي تركِّز على إعادة ترتيب نشاط التعدين التقليديّ لتقليل المخاطر البيئيّة سيّما التي تسبّبها الخلاّطات العشوائيّة في أسواق التعدين التقليديّ والأحياء السكنيّة في بعض الولايات.

وأثنت الشركة بقرار حكومة ولاية البحر الأحمر والقاضي بمراجعة وإعادة تخطيط أسواق التعدين التقليديّ وإزالة الخلاّطات و تشكيل لجنة خاصّة بإجراء دراسات علميّة لتقييم الأثر البيئي للأسواق، بجانب إزالة عمل الخلاّطات غير الرَّسميّة من الأحياء السكنيّة.

وكانت الشركة السودانيّة للموارد المعدنيّة المحدودة، نفّذت عدداً من حملات الإزالة للخلاّطات العشوائيّة من أسواق التعدين والأحياء السكنيّة في عددٍ من ولايات السودان، العام المنصرم، مشيرةً إلى أن الخلاّطات تسبب أضراراً بالغة على البيئة والاقتصاد القوميّ.

صحيفة اليوم التالي