قفزة في أسعار المحاصيل الزراعية بالقضارف





قفزت أسعار المحاصيل الزراعية بأسواق محاصيل القضارف، بصورة ملحوظة مقارنة مع الأسابيع الماضية، وبحسب بورصة أسواق المحاصيل القضارف بلغ قنطار السمسم (٤٨٥٠٠) جنيه، مقارنة ب(٤٣) ألف جنيه، خلال الأسابيع الماضية، فيما بلغ أردب الفتريتة الجديد (٥٦) ألف جنيه، مقارنة ب(٥٣) ألف جنيه. كما ارتفع سعر أردب الدخن الأحمر إلى (٦٨) ألف جنيه، وبلغ سعر الدخن الأبيض (٧٢) ألف جنيه، وارتفع سعر طن زهرة الشمس إلى (٣٢٥) ألف جنيه، وحب التسالي إلى (٥٦٥) ألف جنيه للطن، ومن المتوقع أن يواصل محصول الذرة الارتفاع نسبة لضعف الإنتاجية هذا العام مقارنة مع العام الماضي، بجانب زيادة الطلب.

صحيفة اليوم التالي