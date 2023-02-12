الخرطوم: نحو “90 %” من المقابر ملاذ لمرتادي الجريمة





وجّه مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالخرطوم صدّيق فريني الإدارة التنفيذية المنتخبة لمنظمة حُسن الخاتمة بتكوين لجان تنظيمية وإدارية لكل مقبرة بالخرطوم حتي تُحفظ كرامة المقابر وحرمة الموتى.

وأثنى فريني في اجتماع الجمعية العمومية لمنظمة حُسن الخاتمة،، الدور الريادي الذي ظلت تطّلع به منظمة حُسن الخاتمة منذ إنشائها في العام “2004”، والأعمال التي تبنّتها لحفظ كرامة الموتى، وكشف عن وجود ما لا يقلّ عن “90%” من مقابر الخرطوم بدون لجان إدارية و تنظيمية مما جعل منها ملاذاً آمناً لمرتادي الجريمة.

ودعا فريني المكتب التنفيذي الجديد لمنظمة حُسن الخاتمة بتجديد الهمة والعزم في خدمة الموتى وتهيئة المقابر واستكمال ما تبقى من تسوير وإنارة وتوصيل للمياه، مُجدِّداً مساندة حكومة الولاية للمنظمة ومساعدتها حتى تطلع بدورها الريادي في خدمة المقابر.

وفي السياق كشف مفوّض العمل الطوعي والإنساني بالخرطوم خالد عبدالرحيم، الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها المفوضية في سبيل إنجاج الجمعية العمومية عقب قرار حلّ المكتب التنفيذي السابق وما آلت اليه أوضاع المنظمة، وامتدح عبدالرحيم دور المنظمات الطوعية في سد الفجوات وإسناد الدولة، ودعا المكتب التنفيذي المنتخب لبذل مزيد من الجهود حتي تعود حُسن الخاتمة لسابق عهدها بين قريناتها من المنظّمات الأخرى.

صحيفة اليوم التالي