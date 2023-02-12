خطة لمكافحة السلع المخالفة والاستخدام المُرَشَّد للمبيدات بالسودان





قطعت المدير العام المكلّف للهيئة ومشرف اللجنة القومية لشؤون المستهلكين رحبة سعيد عبد الله ، اهتمامها بتطوير السياسات الخاصة بحماية المستهلك السوداني ومتطلبات المواصفات القياسية وفق الموجهات الدولية.

وأعلنت سعيد ، عن طواف اللجنة ، لتشكيل وبدء عمل اللجان الولائية لتعزيز حماية المستهلك بالولايات.

ووصل وفد اللجنة لولاية النيل الابيض ،وعقد اجتماعا موسّعاً ضمّ أعضاء اللجنة الولائية أوضح فيه مرجعيّات وأهداف اللجنة، و دعا للتنسيق المشترك والاستجابة لتطلُّعات المستهلكين ، ووضع خطة تستهدف مكافحة السِّلع المخالفة والاستخدام المرشّد للمبيدات والرِّقابة علي الأغذية وتفعيل الإجراءات القانونية والإسراع في تكوين محكمة المستهلك بالنيل الابيض.

صحيفة اليوم التالي