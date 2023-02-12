اجتماع في القصر الجمهوري بشأن القرار”1591″





برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر إبراهيم.

بحثت اللجنة الوطنية العليا للتعامل مع الأمم المتحدة، الأحد، تفويض فريق الخبراء المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم١٥٩١ للعام ٢٠٠٥م ونظام العقوبات المفروضة على السودان ،على خلفية النزاع في دارفور.

والتأم الاجتماع في القصر الجمهوري، برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي، إبراهيم جابر إبراهيم.

وبحث الاجتماع، موقف السودان بشأن إنهاء تفويض فريق الخبراء ونظام العقوبات وفقًا لحيثيات عديدة تقدم بها السودان لمجلس الأمن الدولي.

باج نيوز