الوساطة تعلن بدء مراجعة اتفاق السلام بجوبا اليوم





تبدأ بعاصمة دولة جنوب السودان غداً الاثنين، ورشة عمل عن تقييم وتقويم اتفاق السلام المبرم بين حكومة السودان وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020.

وتُعد هذه الورشة موازية لمؤتمر، أُقيم مطلع هذا الشهر عن تقييم اتفاق السلام، في سياق المرحلة النهائية للعملية السياسية التي مقرر بنهايتها تشكيل حكومة مدنية؛ قاطعته حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة كما لم تسجيب جنوب السودان لدعوة المشاركة في فعالياته.

ووصل عضو مجلس السيادة ياسر العطا، اليوم إلى جوبا التي توسطت بين السودان وتنظيمات الجبهة الثورية في التوصل اتفاق جوبا لسلام السودان، وذلك للمشاركة في أعمال تقييم وتقويم الاتفاق.

وقال مقرر الوساطة ضيو مطوك، في تصريح صحفي، إن “الورشة الفنية لتقييم اتفاق السلام ستبدأ أعمالها اليوم الاثنين، بمشاركة كبار المفاوضين والسكرتارية واللجان الفنية”.

وأشار إلى أن الورشة ستعد تقرير فني، يُعرض على الحكومة السودانية ورؤساء التنظيمات والحركات الموقعة على الاتفاق في اجتماعات تُعقد يومي 16 و 17 فبراير الجاري.

وتوقع إن يُشارك رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، في اجتماع موسع في ختام أعمال الورشة.

ورافق العطا في زيارته إلى جنوب السودان، كل من وزير الدفاع المُكلف يس إبراهيم يس ورئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو وكبار مفاوضي اتفاق السلام، إضافة إلى خبراء وأكاديميين.

باج نيوز