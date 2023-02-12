مُعلِّمو وحدة شبشة بالنيل الأبيض يتعرّضون للتهديد!!





كَشَفَ مُعلِّمون بوحدة شبشة بالنيل الأبيض، أنّ مكتب تعليم الوحدة بمحلية الدويم قام بتهديدهم ومُحاسبتهم على الإضراب.

وقام أمس مدير الوحدة بشير مصطفى بجولة على مدارس الوحدة، وسجّل أسماء المُعلِّمين الذين لم يحضروا، وقال لمديري المدارس إذا لم يحضر المُعلِّمون إلى المدارس سوف أقوم بإقالتكم من الإدارات.

وقال مُعلِّمون إنّ مديري المدارس بالوحدة هدّدوهم في حال عدم الحضور للمدارس، وسيتم رفع أسمائهم إلى مدير الوحدة وخصم الغياب من أجورهم ومحاسبتهم على الغياب، وقال لهم مدير الوحدة إن هذا القرار من وزارة التربية بالولاية.

وأكّد المُعلِّمون أنهم ملتزمون بجدول الإغلاق الذي أعلنت عنه لجنة المُعلِّمين السُّودانيين، ولكن الآن أصبحوا بين مطرقة تهديد مديري الوحدة لهم وسندان تنفيذ الإضراب من أجل حقوقهم، علماً بأنهم لم يستلموا مرتبات يناير حتى اليوم، وليس لديهم حتى حق المواصلات لكى يذهبوا للمدارس!!

وناشدت لجنة المُعلِّمين بمحلية الدويم، جميع المعلمين بالمحلية الالتزام بجدول الإغلاق الكامل إلى أن تفيدهم اللجنة في بيانٍ بما حصل في الحقوق ومصير الإضراب في نهاية هذا الأسبوع.

صحيفة السوداني