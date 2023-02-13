(التغيير): نعمل بجد لتكون العملية السياسية معبرة عن مطالب السودانيين





عقدت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بمركزية قوى الحرية والتغيير اليوم اجتماعاً مع المبعوثة الهولندية ومديرة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الهولندية (سالي لوين هارت ) وسفير هولندا بالسودان والوفد المرافق لها ، وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية في البلاد.

وقدمت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية شرحاً للوفد الهولندي عن مسارات العملية السياسية في المرحلة النهائية وموقف قوى الحرية والتغيير منها والذي تسعى من خلالهِ لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة والانتقال الديمقراطي ومطالب الشعب السوداني عبر الاتفاق السياسي الإطاري وصولاً إلى الاتفاق النهائي الذي يفضي إلى تشكيل حكومة وسلطة مدنية كاملة.

وأوضحت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية أن قوى الحرية والتغيير تعمل بجد واستمرار لأن تكون العملية السياسية معبراً عن مطالب السودانيين في بناء دولةٍ مدنية ديمقراطية وحديثة ، والتأكيد على إلتزام قوى الحرية والتغيير ببنود الاتفاق السياسي الإطاري والأطراف المحددةِ فيه ، دون اغراق العملية السياسية بما يخرج عن ما تم الاتفاق عليه ، والسير فيها إلى تشكيل حكومةٍ مدنية كاملة ومن ثم الوصول إلى انتخاباتٍ حرةٍ ونزيهة.

من جانبها أكدت مديرة الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الهولندية (سالي لوين هارت ) دعم بلادها وحكومتها للشعب السوداني في تحقيق مطالبه وسعيه إلى الديمقراطية ودعمهم للاتفاق السياسي الإطاري بإعتبارهِ أساساً لتحقيق الانتقال الديمقراطي والتحول المدني ، ووقوفهم إلى جانب السودانيين والسودانيات ودعمهم مستقبلاً وفتح آفاق التعاون بين البلدين.

صحيفة الصيحة