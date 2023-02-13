تبرئة قيادي بارز في نظام البشير في قضية (خط هيثرو)





أعلنت المحكمة اليوم (الاثنين) تبرئة وزير المعادن الأسبق في العهد البائد كمال عبد اللطيف، من التسبب في فقدان البلاد حق الهبوط والاقلاع بمطار هيثرو الدولي بلندن.

وقررت محكمة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تبرئة عبداللطيف من تهمة الاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الاضرار أو الحماية، وذلك لعدم تقديم الإتهام بينات كافية لإدانته فضلاً عن عدم مخالفته للقانون وانما قام بمهامه بتخصيص شركة سودانير بتوجيهات وزير المالية في ذلك الوقت الراحل الزبير احمد الحسن.

في ذات السياق أعلنت المحكمة تبرئة مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى من كافة التهم التي وجهت إليه وذلك لعدم تقديم الإتهام بينات فوق مرحلة الشك المعقول لإدانته على ذمة القضية.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن المتهمين فوراً وإخلاء سبيلها ما لم يكن مطلوبان على ذمة إجراءات أخرى.

وفور إعلان المحكمة قرارها بتبرئة المتهمين (العبيد وكمال) ضجت قاعتها بالتكبير والتهليل تعبيراً عن فرحتهم ورضائهم عن القرار الذي توصلت إليه المحكمة.

ورصدت (الصيحة) اصطفاف العشرات من ذوي المتهمين بمقر المحكمة حتى امتلأت قاعتها مما استدعى الشرطة القضائية منع الكثيرين منهم من الدخول لقاعة المحاكم ومتابعة القرار من داخلها.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة