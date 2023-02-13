توقف جزئي لمحطة مياه بالخرطوم





أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن توقف جزئي لمحطة مياه بحري لصيانة الخط الناقل لمنطقة الحاج يوسف ،

وقال المدير العام للهيئة بالانابة مهندس مستشار محجوب محمد سليمان فى تعميم صحفى ان فريقا هندسيا يعكف حاليا على صيانة الخط الناقل للمياه من محطة مياه بحرى المغذي لمنطقة الحاج يوسف ،

وأوضح ان عددا من المناطق ستتأثر جراء الصيانة ” الشقلة، مزدلفة، حى الرحمة، امتداد الحاج يوسف،القادسية، مربعات حلة كوكو واجزاء من الفيحاء”، منوها الى ان عملية الصيانة تستغرق 12 ساعة، مناشدا المواطنين في المناطق المتأثرة بعمل مايلزم من تحوطات، معربا عن اعتذاره لما يحدث لهم من مضايقات خلال ساعات النهار.

صحيفة الصيحة