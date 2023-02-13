الفريق أول ياسر العطا: الوصول إلى توافق سياسي أصبح قريب المنال





دعا عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن ياسر العطا، عبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال وعبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، للانضمام إلى مسيرة السلام بالبلاد، وبناء الوطن الذي يحلم به الشعب السوداني.

وقال العطا في جوبا اليوم: “نعمل جميعاً بروح وطنية واحدة للوصول إلى توافق سياسي، أصبح قريب المنال بعد الجهود الجبارة التي بُذلت”.

وأوضح، أن القيادة السودانية تعي تماماً تعقيدات المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وتأثيرها على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والتحديات التي تواجه العملية السلمية، والتي تعمل الحكومة وأطراف العملية السلمية على تجاوزها بالحكمة والرشد.

وأشاد العطا بالجهد التاريخي، والدور المقدر الذي تضطلع به جمهورية جنوب السودان، لبسط الأمن وتحقيق الاستقرار في السودان، ومتابعتها لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وقال اليوم خلال مخاطبته، الجلسة الافتتاحية لورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان بعاصمة دولة الجنوب: “نلتقي اليوم في جوبا، لسنا فرقاء أو أطرافاً مختلفة، بل كفريق واحد يسعى لإزالة العقبات وتصحيح المسار في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقضايا السلام”.

وأوضح أن الحكومة تخوض حرباً ضد الجهوية والقبلية والعنصرية وخطاب الكراهية والتكسب القبلي لأجل أجندات سياسية.

وأعرب عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات فيما يلي صياغة المصفوفة الزمنية، وتفعيل آليات تنفيذ اتفاق جوبا واتخاذ القرارات ذات الصلة بالقضايا غير المرتبطة بالمال والزمن لاختصار المصفوفة.

ودعا العطا، الدول الصديقة والشقيقة والضامنة، والمجتمع الدولي، لتقديم الدعم والسند لإعادة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، وتنفيذ الترتيبات الأمنية لتحقيق السلام على الأرض.

صحيفة السوداني