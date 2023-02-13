السيادي يكشف تفاصيل لقاء بين البرهان ووفد الاتحاد الأفريقي





التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بمكتبه الاثنين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والوفد المرافق له والذي ضم وزير مفوض الشؤون السياسية والأمن والسلم بالاتحاد بانكولي اديوي، ورئيس المكتب التنفيذي، مستشار رئيس المفوضية محمد ولد لبات، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وبحسب بيان صحفي للمجلس السيادي وفق الصيحة، بحث اللقاء الذي يجيئ في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين السودان ومنظومة الاتحاد الأفريقي، تطورات العملية السياسية الجارية حالياً، والجهود المبذولة لتحقيق التوافق الوطني وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، كما ناقش الاجتماع علاقة السودان بالاتحاد الأفريقي.

وقدّم رئيس المجلس خلال اللقاء، شرحاً حول التطورات الجارية في المشهد السياسي على ضوء ما تم التوافق عليه للتوقيع على الإعلان السياسي لإكمال مهام الفترة الانتقالية.

وأشار إلى جهود مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي ظلت تبذلها لإيجاد حلول لمعالجة الأزمة السياسية السودانية الراهنة من خلال مساهمتها في الآلية الثلاثية.

من جانبه، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي، بالدور الذي ظل يلعبه السودان في الإقليم ودعم قضايا المنطقة، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقي يحتاج إلى موقع السودان ومساهماته وخبراته، معبراً عن أمله في عودة السودان للاتحاد الأفريقي.

وأعرب فكي، عن أمله في أن تتوصل الأطراف السودانية كافة إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق الاستقرار، وتشكيل حكومة مدنية وتحقيق الانتقال الديمقراطي، لافتاً إلى قدرة السودانيين على تجاوز الأزمة السياسية الراهنة.

الخرطوم ( كوش نيوز)