بلاغات ضد مدير بنك الثروة الحيوانية ومجلس الإدارة





كشفت مستندات رسمية تحصلت عليها (الحراك) عن فساد مالي وإداري ضخم في بنك الثروة الحيوانية. بينما أكد رئيس لجنة المساهمين ببنك الثروة الحيوانية، خالد وافي، لـ(الحراك) تقريراً للمراجع القومي لجمهورية السودان، أظهر فساداً بالبنك يتمثل في التزوير والاحتيال، وأعلن وافي عن تدوين لجنة المساهمين بلاغات جنائية في النيابة العامة ضد المدير العام للبنك ومجلس الإدارة، تتعلق بخيانة الأمانة وإهدار المال العام والتزوير والاحتيال، وبيع أصول وممتلكات البنك بالمركز والولايات.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي