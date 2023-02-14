(32) مليون جنيه فاقد الإيراد اليومي بسبب إضراب مكاتب التخليص بمعبر أرقين





تنفذ مكاتب التخليص والمخلصون بمعبر أرقين إضراباً عن العمل منذ أمس الأول، وقدر مصدر بالمعبر فاقد الجمارك بـ “20” مليون جنيه في اليوم بينما فاقد الضرائب بنحو “7” ملايين جنيه والمرور” 10″ ملايين جنيه وإدارة النقل “9” ملايين ورسوم محلية بنحو “3” ملايين جنيه، ووزارة التجارة “2” مليون جنيه، إلى جانب أخرى مثل المواصفات والصحة التي لا تقل عن مليون جنيه. وقال المصدر لـ(الحراك) إن إدارة الجمارك أو أية جهة معنية لم تقف على أسباب الإضراب الذي يستمر منذ يومين، مشيراً إلى فوضى مكاتب الضرائب من بداية المعبر حتى الدخول إلى الخرطوم، بحجة تغريم التجار الصغار بنحو “400” مليون بحجة التهرب الضريبي منذ 3 سنوات.

الخرطوم ـ نبيل صالح

صحيفة الحراك السياسي