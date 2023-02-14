محمد بن زايد يؤكد دعم الإمارات لمختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني





استقبل رئيس الإمارات العربية المتحدة، سمو الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، الذي وصل اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل.

ورحب محمد بن زايد – خلال اللقاء الذي جري في مجلس قصر البحر في أبوظبي – بزيارة البرهان إلى دولة الإمارات معرباً عن تمنياته للسودان وشعبه تحقيق الاستقرار والوفاق والسلام.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال اللقاء، العلاقات الأخوية وفرص تعزيز التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والسودان في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية وتطلعات البلدين.

وأطلع البرهان، محمد بن زايد، على مستجدات الأوضاع والعملية السياسية في السودان.

وأكد محمد بن زايد في هذا السياق دعم دولة الإمارات مختلف الجهود والمبادرات التي تصب في صالح الشعب السوداني على صعيد الوحدة والبناء والتنمية والتأسيس لمرحلة جديدة ينعم خلالها السودان بالاستقرار والازدهار.

من جانبه عبر البرهان عن شكره وتقديره لمواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة ومبادراتها الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف والمراحل.

حضر مجلس قصر البحر، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.

بينما رافق الفريق أول البرهان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق ومدير مكتبه اللواء ركن، الصادق إسماعيل.

صحيفة السوداني