السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023





أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا”، مساء اليوم الثلاثاء، استضافة السعودية للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية.. المقرر تنظيمها في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الاتحاد، بعد أيام قليلة من مواجهة الهلال لريال مدريد.. إذ أصبح أول فريق سعودي يصل إلى نهائي مونديال الأندية، وستكون المملكة هي الدولة المضيفة السادسة للمسابقة منذ انطلاقها عام 2000.

وفي تعليقه على القرار، قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة: “فخورون ومتحمسون للغاية لإتاحة الفرصة لنا للترحيب بأندية كرة القدم الرائدة في العالم ومشجعيها في المملكة العربية السعودية”.

وتابع: “شهد العديد من المشجعين مؤخرًا قدرتنا كأُمة على المنافسة بأعلى مستوى ممكن، الآن لدينا فرصة لإثبات أننا أيضًا مضيفون على مستوى عالمي خارجها، ونتطلع إلى إظهار حبنا الحقيقي للعبة ورغبتنا في أن نكون قوة من أجل الخير”.

وأضاف: “اليوم هي خطوة مهمة أخرى إلى الأمام في رحلتنا للتحول في كرة القدم وكبلد، ونحن على ثقة من أن جميع المعنيين سيرون بأنفسهم التقدم الذي لا يمكن إنكاره الذي يتم إحرازه على العديد من المستويات المختلفة”.

واستكمل: “نحن نستضيف الرياضات الدولية لسبب بسيط هو أننا نؤمن حقًا بقوة الرياضة لإلهام أولادنا وبناتنا، لخلق روابط جديدة وبناء علاقات جديدة، وهذا سيعني الكثير لشعبنا، حيث 70% تحت 35 عامًا، وهم مهووسون بكرة القدم تمامًا”.

من جهته، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضو مجلس فيفا المنتخب حديثًا: “كأس العالم للأندية مسابقة خاصة قدمت للعالم لحظات لا تصدق، ولم يقتصر الأمر على منحها العديد من الذكريات للملايين في جميع أنحاء العالم، بل خلقت منافسات دولية جديدة وأقامت صداقات جديدة داخل اللعبة.. نشكر فيفا على ثقته فينا لتقديم نسخة استثنائية من الحدث”.

وأردف: “تشهد كرة القدم السعودية نموًا غير مسبوق، وهناك طاقة جديدة وشعور بالتفاؤل بفضل استراتيجية واضحة في جميع مجالات اللعبة، حاليًا لدينا المزيد من اللاعبين المسجلين في جميع الفئات العمرية للبنين والبنات أكثر من أي وقت مضى، ولدينا المزيد من المدربين والحكام المؤهلين.. المستقبل مشرق، وهذه البطولة هي حدث مهم آخر نتطلع إليه.

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