بلاغات جنائية في مواجهة المدير العام لبنك الأسرة





كشف خطاب صادر عن نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة عن تدوين بلاغات جنائية في مواجهة المتهم صالح جبريل حامد المدير العام لبنك الأسرة، وأكد الخطاب الصادر عن جمال زكريا وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ،الذي تحصلت عليه (الجريدة) أن صالح جبريل يواجه إتهاماً تحت أحكام المواد ( 21 / 177 / 2) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بخيانة الأمانة والإشتراك الجنائي، ويذكر أن الشاكي في البلاغ هو مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية ، وأن إجراءات التحري ما زالت مستمرة.

وفي ذات السياق كشف خطاب أخر صادر عن الإدارة العامة للرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي عن حجز وتجميد حساب صالح جبريل حامد أحمد مدير إدارة المخاطر السابق ببنك الادخار والتنمية الاجتماعية ومدير عام بنك الأسرة الحالي، ومعه (22) أخرين عملوا في مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية لحين إشعار أخر.

ويذكر أن بنك الأسرة يتبع لوزارة التنمية الإجتماعية التي يديرها أحمد أدم بخيت القيادي بحركة العدل والمساواة.

الخرطوم – عبدالرحمن العاجب

صحيفة الجريدة