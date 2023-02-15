السلطات تواجه مواكب (130 المشنقة بس) بالقمع المفرط





خرج آلاف المواطنين في تظاهرات جابت شوارع العاصمة الخرطوم إستجابة لدعوة وجهتها تنسيقيات لجان المقاومة للخروج للشارع بعد مقتل شاب قبل أيام بمنطقة امدرمان.

ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بتطبيق الاحكام الواردة في القانون الجنائي السوداني من المادة (186) والتى تنص على إعدام كل من يثبت إدانته بتنفيذ عمليات القتل بحق المواطنين، حيث ردد المتظاهرين شعارات (المشنقة بس) و(الدم قصاد الدم مابنقبل الديه).

وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان بأمدرمان، حيث سارعت الأجهزة الأمنية بإطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية الأمر الذي تسبب في وقوع حالات من الاختناقات وضيق بالتنفس نتيجة لإطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة.

وأكدت لجنة أطباء السودان أن هناك (116) شهيداً قد سقطوا نتيجة للتظاهرات التي ظلت تشهدها البلاد منذ اكثر من عام.

الخرطوم- فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة