العاملون بصندوق الطلاب يهددون بإغلاق الداخليات والمجمعات





هدد العاملين بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بإتخاذ خطوات تصعيدية الاسبوع القادم وإغلاق المجمعات إحتجاجاً على عدم تحقيق مطالبهم التي تتمثل في إجازة قانون الهيكل الراتبي المقترح حديثاً من لجنة العاملين، و إضافة مبلغ الدعم الإجتماعي ( ١٠٠ ألف جنيه) في المرتب كعلاوة موحدة لكل العاملين وصرف متبقي إستحقاقات العام ٢٠٢٢م .

من جهته قال رئيس اللجنة المركزية بالصندوق القومي لرعاية الطلاب عبد الناصر عبد الحفيظ لـ(للجريدة ) إن خطوتهم القادمة في إتجاه التصعيد الذي حُدد له الاسبوع القادم هي سحب العمال والموظفين من الداخليات و المجمعات السكنية وبعدها إغلاق الداخليات .

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة