ترك يطالب بإلغاء مسار الشرق





دفع رئيس مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، محمد الأمين ترك، بطلبين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان لإستصدار قرار يقضي بإلغاء مسار شرق السودان، والترتيب لقيام مؤتمر للمصالحات بالشرق من أجل جبر الضرر والتعويضات.

وقال ترك الذي كان يتحدث في ورشة عن قضايا شرق السودان، إن الورشة التي تُعقد هذه الأيام بقاعة الصداقة حول الشرق لن تقدم جديداً لقضية الشرق، وأنهم ضد أي تدخلات وتكتلات خارجية تهدف إلى فرض الوصايا ، وأن أهل الشرق يمتلكون القدرة على حل أزماتهم دون تدخل بشكل قاطع.

وشدد بأن أزمة الشرق تظل إجتماعية في المقام الأول بخلاف ما يتم تداوله بأنها سياسية قائلاً: “نحن لسنا أعداء لأحد ونرغب بترقيع النسيج الإجتماعي بشرق السودان بحثاً عن حقوق الجميع.وأردف بأنهم مع حل الأزمة التي تكفل إستدامة الحقوق السياسية، والاجتماعية، والاقتصادىة دون تفضيل طرف على الأخر.

صحيفة الجريدة