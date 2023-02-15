بالفيديو.. رياضي شهير يوثق تحول ساقه إلى ما يشبه العجينة .. ويكشف عن مرضه الخطير





نشر الرياضي الأولمبي، لورانس أوكوي، مقطع فيديو مصور على موقع “تيك توك”، يوضح كيف تحولت ساقه إلى ما يشبه العجينة عند الضغط عليها، واكتشف في وقت لاحق إصابته بمرض خطير.

ويظهر أوكوي في مقطع الفيديو وهو يضغط على ساقه، فتظهر عليها علامات كالحفر، وكأن جلده تحول إلى عجينة.

وبعد أسبوعين من نشر المقطع المصور، كشف الشاب البالغ من العمر 31 عاما أنه مصاب بالتهاب النسيج الخلوي، وهو عبارة عن عدوى جلدية يمكن علاجها بالمضادات الحيوية، ولكن يمكن أن تكون مهددة للحياة إذا لم يتم علاجها بسرعة.

والتهاب النسيج الخلوي قد يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، مثل تعفن الدم والاضطرار إلى بتر الأعضاء في بعض الحالات.

وقال أوكوي في مقطع فيديو آخر: “لقد أصبت بعدوى تسمى التهاب النسيج الخلوي، وهي في الأساس بكتيريا تدخل إلى جسمك من جرح مفتوح”.

صحيفة المرصد