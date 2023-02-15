مطار الخرطوم: أكثر من (46) رحلة و(6) آلاف مسافر يوميا





قال مدير العلاقات العامة بمطار الخرطوم زهير حمدنا الله شندقاوي ان الوضع بالمطار لايمكن عزله عن الوضع العام في كل السودان.

وأشار في حديثه لبرنامج {كالآتي} بقناة النيل الازرق إلى أن مطار الخرطوم احد الاماكن التي تستهوي الناس في الهجوم عليها، واوضح أن الصورة المتداولة مؤخرا هي سلوك شخصي يتعلق بفرد واحد ويعكس ثقافته، واشار إلى ان هنالك عمل كبير يتم في المطار لكن دائما الناس تتجه للنقاط السالبة، مشيرا الى ان هنالك اكثر من 46 رحلة و6 آلاف مسافر يوميا و27 شركة ومنظومة كاملة تعمل بمطار الخرطوم، معلنا عن خطط لتطوير المطار جاري تنفيذها في مجالات كثيرة، وقال ان إشتراطات السلامة داخل مطار الخرطوم على مستوى عال جدا وهنالك تطور في البيئة الداخلية .

صحيفة الصيحة