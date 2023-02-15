مبابي يتوعد بايرن ميونخ بكلمتين





يراهن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بكل ثقة، على فريقه، في مواجهة الإياب ضد بايرن ميونخ بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخسر بي إس جي على ملعبه ووسط جماهيره في حديقة الأمراء أمام ضيفه البافاري بهدف، سجله كينجسلي كومان.

وتعقدت حسابات الفريق الباريسي في التأهل، قبل مباراة الإياب بين الفريقين، في معقل بايرن ميونخ، يوم 8 مارس/ آذار المقبل.

إلا أن مبابي تحدث بثقة كبيرة في المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام بملعب حديقة الأمراء، قائلا “تسألون من المرشح للتأهل في المباراة المقبلة؟ باريس سان جيرمان، كالعادة”.

يذكر أن كيليان مبابي فاجأ الجميع بمشاركته في مباراة الذهاب ضد بايرن ميونخ، بعد تعافيه من إصابة عضلية قبل الموعد المحدد.

موقع كووورة