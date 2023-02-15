وفد سوداني أنهى زيارة غير معلنة لإسرائيل





بحسب ما أشارت التقارير.

كشفت تقارير صحافية، الأربعاء، عن أنّ وفدًا سودانيًا يتكوّن من عسكريين ومدنيين أنهى قبل يومين زيارة غير معلنة إلى إسرائيل، بعدما كان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين زار الخرطوم في وقت سابق من فبراير الجاري.

وأفادت وكالة الشرق، أنّ الوفد ترأسه اللواء المتقاعد مبارك عبد الله بابكر، المسؤول عن ملف تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل.

وأكّدت أنّ الوفد ضمّ قيادات من القوات المسلحة و مدنيين ناقشوا خطوات استكمال عملية التطبيع بين الجانبين.

وأشارت إلى أن الوفد الذي تلقى دعوة رسمية عقد جلسات مباحثات مشتركة مع مسؤولين إسرائيلين ناقشت القضايا الثنائية المتعلقة بالملف الأمني و العسكري.

باج نيوز