المواصفات تحذر من الكيس الأسود





حذرت اللجنة الفنية للمطاط والبلاستيك بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس من خطورة استخدام الكيس الأسود في حفظ المواد الغذائية وأكدت أنه يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالصحة.

وقال الخبير باللجنة الفنية للمطاط والبلاستيك بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إسماعيل إسحاق إدريس وفق اليوم التالي، إن الكيس الأسود هو اخطر أنواع البلاستيك مقارنة بأنواع الأكياس ذات الألوان الأخرى، وأشار إلى أن الهيئة لديها مواصفات لكل المنتجات الأساسية المرتطبة ارتباط مباشراً بحياة الناس، من بينها الأكياس البلاستيكية.

وأكد الخبير خلال برنامج (كالآتي) الذي بثته قناة النيل الأزرق، الأربعاء، أن البلاستيك المرتبط بالأغذية لا يحتوي على مواد ضارة بصحة الانسان وهو مايسمى ”فوود قريت”، مشيراً إلى أنه متوفر بأسعار منخفضة ويحل المشكلة كبديل لبعض المنتجات الغالية.

الخرطوم( كوش نيوز)