حملات مداهمة أمنية لجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة والقضاء على المخدرات ومحاربة عصابات (9 طويلة) بجميع أنحاء السودان





عقدت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة ومحاربة الظواهر السالبة، اجتماعاً بالقصر الجمهوري اليوم، بكامل عضويتها، برئاسة النائب العام المكلف مولانا خليفة أحمد خليفة. وناقش الاجتماع مخرجات وتوصيات الورشة، التي نظمتها اللجنة أمس تحت شعار “وطن آمن”.

وقال الفريق ركن د. عبد الهادي عبد الله، المقرر والمنسق الفني للجنة في تصريح صحفي، إنّ اللجنة أكدت أهمية استمرار علمية جمع السلاح في كل ولايات البلاد خلال العام ٢٠٢٣م، بالتركيز على ولاية الخرطوم.

وأضاف أن اللجنة قررت إقامة حملات أمنية مشتركة خلال الأيام المقبلة لجمع السلاح ومحاربة الظواهر السالبة والقضاء على ظاهرتي المخدرات ومحاربة عصابات (9 طويلة) في ولاية الخرطوم وولايات السودان الأخرى، والقيام بعمليات مُداهمة وتفتيش دقيق على الأحياء والمدن والقرى وفق المعلومات التي ترد للجنة عن وجود أماكن هذه الأسلحة والعربات والظواهر السالبة.

وفيما يتصل بالعربات غير المقننة، قال الفريق عبد الهادي، إنّ اللجنة قررت الاستمرار في عدم تقنين هذه العربات ومنع دخولها للسودان ومُصادرتها.

صحيفة السوداني