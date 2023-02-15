حميدتي: قادرون على تحقيق شعار (السودان سلة غذاء العالم)





أكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي ، أن أبواب السودان مفتوحة للشركات العالمية كافة، للاستفادة من التقنيات الحديثة.

وقطع حميدتي خلال مأدبة العشاء التي أقيمت على شرفمدير برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، رفقة وفد استثماري، بجاهزية الحكومة السودانية لمساعدة المستثمرين الدوليين، وتذليل كل المعيقات التي تواجه عملهم في البلاد.

مؤكداً قدرة السودان على تحقيق شعار”السودان سلة غذاء العالم”، بما يمتلكه من أراض خصبة وشاسعة.

وقال حميدتي إنّ السودان بحاجة للتقنيات الحديثة لتنافس منتجاتها عالمياً، وأن 80٪ من الإنتاج في السودان من صغار المزارعين، وهم في أمس الحاجة لمدهم بالآلات الزراعية والبذور المحسنة، من أجل تطوير منتجاتهم، إضافة إلى إيجاد أسواق عالمية، لضمان استمراريتهم واستدامة منتجاتهم.

وأعرب نائب رئيس مجلس السيادة، عن سعادته بوجود شركة جنان والشركات الإماراتية في السودان، مطمئناً المستثمرين بأن أولى أولويات الحكومة الحالية والحكومة المدنية القادمة، هي وضع القوانين الجاذبة للمستثمرين.

باج نيوز