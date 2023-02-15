قوى الوفاق الثوري الديمقراطي توقع إعلان سياسي جديد





وقعت(٢١) كتلة سياسية واجتماعية وطرق صوفية وادارات اهلية ولجان مقاومة على تحالف جديد بالخرطوم اليوم تحت مسمي قوى الوفاق الثوري الديمقراطي ووقعت الاجسام المتحالفة على اعلان سياسي يطالب بالحكم الفيدرالي وتنفيذ اتفاقية جوبا وارساء قيم التسامح وارساء قيم الحرية والسلام والعدالة والعمل على تعزيز القواسم المشتركة بين السودانين.

وقال الامين العام للتحالف الجنرال ياسين حسب النبي إن التحالف يضم حركات مطلبية وبينها المزارعون والحرفيون ويهدف للمحافظة على السودان وتطوير انسانه والاهتمام بقطاعات المزارعين والحرفيين والعلماء والاهتمام بالشباب والمرأ.

واضاف الامين السياسي عبدالرحيم عبدالله أن الاعلان فرضه ما يدور حول المشهد السياسي الذي يتطلب الحكمة وقال إن الوطن يمر بمرحلة خطيرة يتوجب التنازل ومحاولة الخروج بالبلاد الى بر الامان بتشكيل حكومة قوية تحافظ على الوطن وقال ان التحالف سيكون جسما مفتوحا ومنفتحا على كل ابناء السودان.

وكالة سونا