توصية من التربية الخرطوم بتأجيل امتحانات الشهادة السودانية





أكدت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عزمها دفع توصية للوزارة الإتحادية موثقة بالأرقام تهدف لضرورة أن يجلس جميع الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بشكل مُتكافئ،ولم تسبعد الوزارة أن تطالب التوصية بتأجيل امتحانات شهادة الثانوية العامة في حال تأكد أن النقص في أيام العام الدراسي بسبب إضراب المعلمين أثر على العملية التعليمية.

وأوضح مدير عام التعليم بولاية الخرطوم قريب الله محمد احمد في حديثه لـ برنامج (كالآتي) على قناة النيل الازرق أن وزارته عازمة على تقييم اوضاع المدارس عبر تقارير ستدفع بها ادارات المدارس والموجهين بعدها ترفع توصية لوزارة التربية الإتحادية ونوه قريب الله أن وزارته لن تحدد مواعيد الجلوس لامتحانات الشهادة الابتدائية حتي يتم التأكد من جاهزية الطلاب.

وقال مدير التعليم إن نسبة استمرار المدارس بصورة طبيعية غير المتأثرة بالإضراب بلغت 70% فيما تفاوتت نسبة المدارس المتوقفة كلياً المتوقفة جزئياً 30%

صحيفة الجريدة