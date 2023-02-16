ظهور حالات لحُمى الضنك في 12 ولاية والخرطوم تسجيل 35 إصابة





اعلنت وزارة الصحة عن ظهور حالات لمرض حُمى الضنك بالخرطوم في عدد من محليات (أمبدة ، كرري وشرق النيل) كما أعلنت عن تسجيل المرض بعدد 12 ولاية أخرى بينها القضارف ،وشمال كردفان، والنيل الأبيض ، وقال وزير الصحة الإتحادي هيثم محمد علي في مؤتمر صحفي أمس إن حالات حمى الضنك مازالت موجودة ومتزايدة في عدد من الولايات التي دخلتها الحمى .

واوضح هيثم أن العاملين بِالحقل الصحي بِالخرطوم رصدوا 45 حالة تأكدت منها 35 حالة فيما بلغت حالات الاشتباه بكافة الولايات 169 حالة منها 110 حالة إيجابية.

و(تابع) ولاية القضارف سجلت حالة وفاة واحدة من جملة 80 حالة إشتباه رصدت و تأكدت منها 59 حالة، وأكد هيثم أن 80 -90% من الحالات يتم عِلاجها بِالمحالِيل الوريدية ، وعدد أقل جداً يحتاج لصفائح دموية وأن نسبة كبيرة منها تتم علاجها منزليا.

وأشار الوزير إلى أن حالات الاشتباه بولاية الخرطوم ظهرت في فبراير الحالي في محلية أمبدة وتم أخذ العينات وتأكيدها عبر الفحص المعملي.

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة